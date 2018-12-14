سر «درع الشمال».. هل تجتاح إسرائيل لبنان مجددًا؟

منذ انطلاق عملية «درع الشمال» فى ٤ ديسمبر الجارى، شكك كثيرون فى الأهداف الحقيقية وراء هذه الحملة العسكرية ضد «أنفاق حزب الله» التى يزعم الجيش الإسرائيلى أنه اكتشفها مؤخرًا فى المنطقة الحدودية.



ففى الوقت الذى يرى فيه معارضو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الحملة كلها تأتى لتشتيت الانتباه عن الأزمة السياسية الناجمة مؤخرًا عن التهدئة مع قطاع غزة، يرى آخرون أن العملية مهمة كونها محاولة ردع لأخطر الجبهات على إسرائيل فى الوقت الحالى. ومع استمرار الحملة انشغلت الأوساط السياسية والإعلامية فى إسرائيل بمحاولة استجلاء الحقيقة وراءها، وأهمية هذه الحملة لتل أبيب ومدى احتمالية تطورها إلى حرب شاملة فى الجبهة الشمالية، بالإضافة إلى الرسائل العلنية والخفية التى تتضمنها، وهو ما نتناوله فى السطور التالية.



العملية جولة فى المواجهة مع إيران.. وتستهدف الدفع بعقوبات ضد «حزب الله»

على عكس المعلن، يبدو أن إسرائيل لا تهدف من عملية «درع الشمال» إلى كشف وتدمير الأنفاق، بل هناك عدة أهداف أخرى، كشفتها الصحف والتقارير العبرية، من بينها أهداف دعائية وأخرى دبلوماسية وسياسية وعسكرية، بالإضافة إلى هدف جيوسياسى.

ويتمثل الهدف الدعائى، أو «معركة الوعى» كما سمتها الصحف العبرية فى محاولة ترسيخ فكرة أن حزب الله هو «ملحق إيرانى» لا درع للبنان، بل يشكل خطرًا كبيرًا عليه، وذلك بعد تطوير قدراته الهجومية كى يخدم مصالح إيرانية فقط، ما يشكل خرقًا للسيادة الإسرائيلية، التى بدورها سترد بحسم يمس دولة لبنان ومواطنيها.

ومن الناحية الدعائية، وبحسب ما أورده المحلل السياسى «يوسى كوبرفاسر» فى مقاله بجريدة «معاريف»، فإن التغطية الإعلامية الواسعة التى ترافق الحملة الحالية تهدف إلى التأثير على الرأى العام الدولى وغرس الفهم لدى أوروبا والمجتمع الدولى بأنه لا يجب الفصل بين الذراع العسكرية والذراع السياسية لحزب الله، ومن ثم فرض عقوبات عليه.

ويرى الكاتب أن الحملة نجحت بالفعل فى التأثير على تأييد الأوروبيين لعمل إسرائيل على إحباط الأنفاق، لكنها فشلت فى المقابل فى جعلهم يلقون بالذنب على حزب الله أو يعترفون بأنه لا يوجد فصل بين الذراعين، العسكرية، والسياسية، للحزب، معتبرا أن هذه الخطوة ستكون هدف إسرائيل المقبل.

أما الهدف الدبلوماسى، فيتمثل فى أن تل أبيب تسعى للتأثير على قوات المراقبين الدوليين، لتنفيذ قرار ١٧٠١ الصادر عام ٢٠٠٦ والمتضمن وقف إطلاق النار بين الجانبين، والقاضى بأن يكون الجيش اللبنانى وحده هو المتواجد فى الجنوب.

ويرى محللون أنه رغم أن قوة المراقبين أكدت وجود النفق، إلا أنها امتنعت فى الوقت ذاته عن القول بأن حزب الله خرق القرار.

وبحسب ما جاء فى مقال «كوبرفاسر» فإن الهدف السياسى للحملة يتمثل فى إيجاد حل للأزمة الإسرائيلية الروسية بعد إسقاط الطائرة، ما أدى لتقييد حرية عمل الطيران الإسرائيلى فى سوريا.

ويعتقد الكاتب أنه لذلك كان لابد لإسرائيل أن تتحرك من أجل توريط لبنان وحزب الله أمام روسيا، خاصة فى ظل عدم رضا موسكو عن العمليات الإسرائيلية فى سوريا، وسعيها لـ«إغلاق الأجواء» فوق سوريا ولبنان.

عسكريا، ووفقا لما أشار إليه الباحث أروى جودلبرج، المحاضر فى مركز هرتسليا للدراسات، فإن أنفاق حزب الله كانت معروفة جيدا للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية منذ وقت لا بأس به، لذا فهدف العملية هو تنبيه حزب الله ورعاته الإيرانيين بأن عليهم وقف أنشطتهم داخل لبنان.

ويرى الباحث أن العملية لا تستهدف الأنفاق، ولكن تنبه إلى أن على إيران وقف نشاطاتها داخل لبنان، خاصة مصانع الصواريخ الدقيقة، التى تزيد من خطر حزب الله.

وأخيرًا، يتمثل الهدف الجيوسياسى للعملية فى اتخاذ الأنفاق ذريعة لتسريع العمل على بناء جدار جديد فى مناطق حدوديّة «متنازع عليها»، منها منطقتا شرق رأس الناقورة وبين بلدتى «منارا» و«مسغاف».

وبعيدا عن الأهداف المباشرة، تشير عدة تقارير إعلامية وسياسية إلى أن العملية تمثل استمرارا لجهود حكومة نتنياهو فى إقحام الحكومة اللبنانية فى مواجهتها مع حزب الله، عبر تهديدها بكثير من التصريحات، التى تؤكد أنه حال نشوب مواجهة فسوف تقوم إسرائيل بالهجوم على لبنان نفسه. ويرى تسفى برئيل، المحلل الإسرائيلى، فى مقالته بصحيفة «هآرتس»، أن الحكومة تسعى لتحميل لبنان مسئولية التطورات على الأرض، فى ظل عدم وجود حكومة لبنانية تستطيع الضغط على حزب الله. وحذر «برئيل» من تهور حكومة نتنياهو، قائلًا إن المناكفات الإسرائيلية اللبنانية يمكن أن تتورط فيها الدول العظمى، كما أن تجميد مساعدات الولايات المتحدة للجيش اللبنانى، يعد تدميرًا حقيقيًا للبنان.

من جانبه، يشير جيرشون هكوهين، فى مقالته بجريدة «إسرائيل اليوم»، إلى أن مسئولية حكومة لبنان عن الأعمال الهجومية ضد الكيان مركزية ومحتمة، خاصة أن التعاون بين الجيش اللبنانى وحزب الله فى حالة نمو منذ حرب لبنان الثانية، كما أنه يقوم على التقسيم الاستراتيجى للعمل. ويعتقد الكاتب أن جنود الجيش اللبنانى أصبحوا مسئولين عن التمثيل السياسى والفحص الأمنى والحراسة فى بوابات حى الضاحية ببيروت، حيث تقع قيادة حزب الله، أما مقاتلو الحزب، فيقودون الجهود القتالية فى سوريا لمساعدة «الأسد»، كتمثيل للمصلحة اللبنانية.

ولم يستبعد «هكوهين» إمكانية مساعدة قوات الجيش اللبنانى لحزب الله، حال نشوب حرب بينه وبين الجيش الإسرائيلى، فى الوقت الذى يحظى فيه الجيش اللبنانى بدعم أمريكى. واعتبر «هكوهين» أن لدى لبنان حصانة دولية، فهى على علاقة مع قطبين متعارضين، فلها أولا تعاون اقتصادى وعسكرى يربطها بالدول الغربية مثل فرنسا والولايات المتحدة، وثانيا لديها صلة وثيقة بإيران وسوريا من خلال منظمة حزب الله، مشيرا إلى أن هذا يعد سبب استقرار لبنان وسط الأحداث الصاخبة فى الشرق الأوسط.



التصعيد خطوة بعيدة والطرفان يعرفان الكوارث المحتملة للنزاع

بعد تصريحات تمير هايمن، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمام لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، مؤخرًا، التى قال فيها إن قابلية تفجر الأوضاع عند الحدود الشمالية مرتفعة، أصبح السؤال الدائر حاليا فى الأوساط السياسية والأمنية هو: هل بإمكان تل أبيب أن تُلحق هزيمة عسكرية حقيقية بـ«حزب الله»؟.

ودارت معظم التساؤلات حول عدة محاور: أولها مدى قدرة الجيش الإسرائيلى على خوض المواجهة مع «حزب الله» عسكريا ودبلوماسيا، وثانيها: قدرة تل أبيب على العمل فى الداخل اللبنانى، وأخيرًا: مدى رغبة الطرفين فى خوض هذه الحرب من الأساس.

وأجاب المحلل الإسرائيلى «عاموس جلبوع» عن التساؤل العسكرى عن قدرة الجيش الإسرائيلى على المواجهة فى مقاله بصحيفة «معاريف» وأكد أن تل أبيب تواجه ٣ تحديات أساسية فيما يتعلق بقدرات «حزب الله».

ولخص «جلبوع» التحديات بقوله إن أولها يتعلق بكمية الصواريخ والمقذوفات الصاروخية التى أصبحت توجد فى ترسانة الحزب، وثانيها مسألة الصواريخ الدقيقة التى يستطيع إنتاجها ومدى قدرتها على ضرب أهداف نوعية فى إسرائيل، أما ثالثها فمصانع الإنتاج التى أقيمت فى لبنان غالبا لزيادة أعداد وقدرات الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى وحقيقة نقل هذه التكنولوجيا من إيران.

وتساءل الكاتب هل يمكن لإسرائيل فى ظل هذه التحديات الثلاثة أن تنجح فى صد هذه الصواريخ باستهداف منظوماتها الدفاعية بدءًا بـ«القبة الحديدية» ثم «العصا السحرية» وانتهاء بـ«حيتس». وحول السؤال الثانى عن قدرة إسرائيل الدبلوماسية على الدخول فى هذه الحرب، قال آلون بن دافيد فى مقاله بـ«معاريف»: «قبل بضعة أشهر اكتشف الجيش الإسرائيلى خطة الأنفاق لدى حزب الله، ورغم أن الأنفاق ليست جاهزة بعد للاستخدام، إلا أنها منحت إسرائيل مبررا يستطيع بموجبه خرق قرار ١٧٠١ المتعلق بوقف إطلاق النار بين البلدين».

وحول قدرة تل أبيب على العمل فى الداخل اللبنانى، كشف ضباط كبار فى الجيش الإسرائيلى أن تل أبيب ستعمل فقط فى أراضيها لتعطيل الأنفاق، لكنها لن تتدخل فى الجانب الآخر من الحدود حتى لا تتعرض للانتقادات الدولية أو تجر إلى حرب مع «حزب الله».

وفى هذا السياق، ذكر «عاموس هرئيل» فى مقاله بـ«هآرتس» أن هدف الجيش الإسرائيلى حاليا يتلخص فى القيام بعملية رادعة ضد الأنفاق وإزالة تهديدها، مع محاولة احتواء الوضع على طول الحدود لمنع التدهور والدخول فى مواجهة مع «حزب الله» يمكنها أن تتطور لمعارك لعدة أيام أو حتى حرب شاملة.

وعن رغبة الطرفين فى دخول حرب، أوضح يوسى ميلمان، الكاتب المقرب من الدوائر الأمنية، فى مقاله بـ«معاريف» أن جميع الأطراف تعى مدى قدرة إسرائيل على الضرب بقوة فى لبنان، كما تعى أيضا أن الجبهة الإسرائيلية الشمالية ستكون عرضة لضربات صاروخية قد تسبب أضرارًا كبيرة بالممتلكات.

واستنتج «ميلمان» أن «حزب الله» سيضطر، على الأرجح إلى ابتلاع هذا المس بكرامته حال هدم الأنفاق، لكن يمكنه أيضا الرد على الاستفزاز ما يؤدى لحرب استنزاف قصيرة قد تتطور إلى حرب شاملة.

وأشار المحلل العسكرى «رون بن يشاى» فى مقاله بـ«يديعوت أحرونوت» إلى أن العثور على نفق هجومى داخل إسرائيل سيحرج حكومة لبنان و«حزب الله» وكذلك «إيران» فى الساحة الدولية، لذا لن يكون من مصلحتهم التصعيد بشكل يدفع الولايات المتحدة وفرنسا لإدانتهم وربما فرض عقوبات عليهم.

واتفق «ياجيل ليفى» أستاذ علم الاجتماع السياسى فى مقاله بـ«هآرتس» مع هذا الطرح، مؤكدًا أن «حزب الله» انتقل من كونه مجرد ميليشيا إلى حزب سياسى ذى ذراع عسكرية، لذا أصبح بهذه الصفة شريكا فى المسئولية حيال مواطنى لبنان، لذا فمن غير المرجح أن يلجأ لشن عملية هجومية يمكنها أن تلحق ضررا حقيقيا بلبنان كلها.



تقديرات عبرية: «رجال نصر الله» يمكنهم التسلل للأراضى الصهيونية بعد خبرات سنوات الصراع فى سوريا

منذ حرب لبنان الثانية عام ٢٠٠٦ تزايدت مخاوف تل أبيب من الجبهة الشمالية، ورغم ميول رئيس الوزراء الإسرائيلى للمبالغة فى التهديدات إلا أن حزب الله أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا على إسرائيل، ما جعل مخاوفها من مسألة الأنفاق مبررة.

ورغم أن كثيرًا من المراقبين يرون أن كلًا من الجيش الإسرائيلى وحزب الله لم يكونا يخططان حاليًا لشن حرب، إلا أن وجود الأنفاق لم يكن ممكنًا فهمه من الجانب الإسرائيلى إلا باعتباره إعدادًا لعملية مستقبلية محتملة تُستخدم فيها هذه الأنفاق كجزء من الضربة الاستباقية.

وأعادت مشكلة الأنفاق التذكير بتقارير نشرتها مجلة «معرخوت» العسكرية فى يونيو ٢٠١٤، وتناول فيها خطة عمل لحزب الله تستهدف إخراج الإسرائيليين من منطقة «الجليل» فى الشمال، لذا أثار الربط بين هذه التقارير والمشهد الحالى مزيدًا من المخاوف لدى تل أبيب.

وأشار روى بن يشاى، فى مقاله بجريدة «يديعوت أحرونوت» إلى أنه قبل بضع سنوات، أعلن حسن نصر الله، زعيم حزب الله، أن مجموعته تنوى «احتلال الجليل»، كما نشرت مواقع مقربة منه «خريطة عمليات» تصور كيف ينوى حزب الله التسلل إلى إسرائيل عبر عدد من محاور الطرق من الشمال وإلى الجنوب. ويعتقد الكاتب أن إسرائيل منذ ذلك الوقت تعاملت مع هذه الخطط بجدية كبيرة، وقررت إقامة عائق على طول الحدود الشمالية، ما جعل من الصعب على حزب الله التسلل والقيام بعملية برية، لذا لجأوا لحفر الأنفاق.

وتهدف الأنفاق وفقًا لمقال المحلل العسكرى «عاموس هرئيل»، المنشور فى جريدة «هآرتس»، إلى توجيه ضربة مفاجئة فى بداية أى معركة محتملة تبدأ بها قوات الكوماندوز عبور الحدود عبر الأنفاق وتسيطر على بلدات أو مواقع عسكرية معزولة، لضرب القوات التى سيرسلها الجيش الإسرائيلى.

وأوضح «هرئيل» أن حزب الله أصبحت لديه تجارب عسكرية ناجحة نسبيًا بسبب العمليات الهجومية فى الحرب الأهلية السورية، لذا دفعتهم الخبرات الجديدة إلى التفكير فى الأنفاق لضرب العمق الإسرائيلى حال نشوب المعركة.

وحسب هذه التقديرات يمكن لفصائل من وحدات النخبة لحزب الله، وتحديدًا «قوة الرضوان»، التسلل للأراضى الإسرائيلية دون اكتشافها، على أن تقوم فصائل أخرى بالتسلل فى أنفاق أخرى، ثم تعبر باقى القوات الحدود ويلى ذلك نشر خلايا ثانوية فى نقاط استراتيجية على طول التلال بهدف منع الجيش الإسرائيلى من ضخ قواته نحو الشمال.