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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 08:39 م

6 فئات لتذاكر حفل هيفاء وهبى فى الإسكندرية

6 فئات لتذاكر حفل
حسن أمين
dostor.org/2435642

تستعد المطربة هيفاء وهبي لإحياء حفل أعياد الكريسماس يوم 20 ديسمبر المقبل، داخل أحد الفنادق الشهيرة بالإسكندرية.

وعلم "الدستور" إن تذاكر الحفل، طرحت على 6 فئات تحتوى كل فئة على طاولة خاصة وانقسمت فئات الـ"VIP" إلى 4، الأولي جاءت بملبغ 2500 جنيه، والثانية بـ2000 جنيه، والثالثة بـ1500، والرابعة بـ1200 جنيه، وانقسمت الفئات العادية إلى فئتين الأولى بمبلغ 750 والأخيرة بـ500 جنيه دون طاولة.

ويشارك في إحياء الحفل الـdj على تامر والـdj "مو"، وهو ما يضفى المزيد من أجواء الإثارة بالأغاني الشرقية والغربية المميزة.

وطرحت هبفاء وهبي مؤخرًا ألبومها الجديد "حوا"، وتضمن 14 أغنية، 9 منها جديدة، وهي "واحشني، هفضل، جن الصبي، قالوا سابنى، مزيكا هادية، ست البنات، إجمدي، في يوم من الأيام، وحوا"، بالإضافة إلى 5 أغنيات كانت أطلقتها خلال الأشهر الماضية، وهي "ما تيجي نرقص، قالها بحبّك، أهضم خبرية، بحب الحياة، وتوتة".

6 فئات لتذاكر حفل هيفاء وهبى فى الإسكندرية
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