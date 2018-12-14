نتيجة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي اليوم.. فيديو

فاز فريق الأهلي على ضيفه فريق جيما ابا جعفار الأثيوبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة بإستاد برج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وسجل ثنائية الأهلي ناصر ماهر ومروان محسن، فيما تسابق مهاجميه في إضاعة الفرص السهلة أمام مرمي جيما الأثيوبي، وتباين أداء الشياطين الحمر على مدى شوطي المباراة؛ حيث قدموا أداءً مقنعا في الشوط الأول قبل أن يتراجع مستواهم في شوط المباراة الثاني.



وأجرى المدير الفني للنادي الأهلي ثلاثة تغييرات شملت نزول هشام محمد بدلا من حسام عاشور الذي خرج للإصابة، وإسلام محارب الذي حل مكان أحمد حمودي ووليد سليمان الذي شارك في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة بدلا من محمد شريف، وتمكن من إحداث طفرة في أداء الأهلي.



يذكر أن الأهلي بدأ اللقاء بتشكيل مكوّن من: شريف اكرامي، وكريم نيدفيد وساليف كوليبالي ومحمد هاني وأيمن اشرف، حسام عاشور وعمرو السولية محمد شريف وأحمد حمودي، ناصر ماهر ومروان محسن.