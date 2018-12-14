المبعوث الأممي إلى اليمن يُنوه بارتفاع مستوى الثقة بين أطراف النزاع

أطلع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على نتائج المشاورات اليمنية التي اختتمت في مدينة "ريمبو" السويدية، منوها بـ "ارتفاع مستوى الثقة بين الأطراف اليمنية".



واعتبر أن جلوس طرفي النزاع اليمني على طاولة واحدة "إنجاز تم بفضل الإرادة السياسية لكل منهما".



وقال جريفيث، في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس الأمن عبر "الفيديو كونفرانس" من العاصمة الأردنية عمان وأوردها موقع الأمم المتحدة على الانترنت، إن أطراف المفاوضات اليمنية نجحت في التوصل إلى اتفاق، مثمنا تعاونها في سبيل تحقيق هذا الإنجاز.



وأعرب عن شكره لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لـ "دعمه الحيوي والشخصي لهذه العملية"، وكذلك الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.



وأشار إلى ارتفاع مستوى الثقة بين الأطراف اليمنية التي توصلت إلى تسوية حول المعارك في الحديدة، يشمل انسحاب كافة الأطراف المسلحة من المدينة، موضحا أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ منذ أمس الخميس.



وشدد المبعوث الدولي على أهمية وقف القتال في الحديدة بما يسمح للأمم المتحدة بلعب دور فعال لتقديم الاحتياجات الإنسانية، لافتا إلى أن العمل يجري الآن "على خطة أممية لكيفية إدارة ميناء الحديدة".



وقال إن الاتفاق في السويد شمل فتح ممرات إنسانية في مدينة تعز لإيصال المساعدات الإنسانية، موضحا أن تبادل الأسرى سيتم في منتصف الشهر القادم تحت إشراف الصليب الأحمر الدولي، وسيشمل نحو 4 آلاف سجين.



وتطرق المبعوث الدولي إلى القضايا التي أخفقت المفاوضات فيها، مثل فتح مطار صنعاء، والإشراف على البنك المركزي اليمني، موضحا أن الطرفين اتفقا على الاجتماع مجددا في نهاية الشهر القادم.



وأعلن أن الأيام القادمة ستكون حاسمة بخصوص تطبيق الاتفاقات، ونأمل أن تتم تسوية أزمة اليمن قريبا.



وكانت الأمم المتحدة أعلنت أمس توصل أطراف النزاع اليمني إلى اتفاق بشأن ملف مدينة وميناء الحديدة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في ختام المشاورات بالسويد إن هذا الاتفاق سيسهم في تحسين الظروف المعيشية لملايين اليمنيين.