"قومي المرأة" يشيد بدعم السيسي الدائم للمرأة المصرية

أعرب المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه عن التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه ومساندته الدائمة للمرأة المصرية بشكل عام والمرأة المعيلة بشكل خاص، والتي أثبتت أنها قادرة على الوقوف بصلابة وقوة من أجل رعاية أفراد أسرتها وأبنائها، وعيش حياة كريمة.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي، فى بيان أصدره المجلس اليوم الجمعة، بالموقف الإنساني "للرئيس القائد والأب والإنسان في المقام الاول"، الذي دائما ما يؤكد بالفعل قبل القول اعتزازه بدور المرأة المصرية ومكانتها في المجتمع، وتقديره لحجم التضحيات التي تقوم بها من أجل وطنها وأفراد أسرتها للعيش في سلام ووئام واستقرار.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها واعتزازها، كسيدة مصرية، بأن يكون رئيس الجمهورية هو الحريص على مصلحة المرأة المصرية، والمدافع والمساند القوي لحقوقها والمنادي بالحفاظ على مكتسباتها، موجهة التحية والتقدير لرئيس الجمهورية لما يقدمه للمرأة المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإيقاف موكبه أمس خلال جولته في العاصمة الإدارية الجديدة لما شاهد عن طريق الصدفة السيدة نحمده سعيد عبد الرازق التي تعمل سائقة "ميكروباص"، وصافحها الرئيس السيسي، وأعرب عن فخره بها وسعادته بما تقوم به، مقدما لها التحية على إصرارها ومثابرتها وعملها من أجل الحصول على مصدر دخل شريف لإعانة أسرتها. واستجاب رئيس الجمهورية في لفتة إنسانية منه لطلب السيدة نحمده سعيد بأن تمتلك سيارة أجرة تعمل عليها، حيث أصدر أوامره على الفور بتوفير سيارة لها للعمل عليها.