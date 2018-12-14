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الثقافة
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 07:45 م

عرض فنى لكورال الأطفال والموسيقى العربية بثقافة بهتيم (صور)

عرض فنى لكورال الأطفال
حسام الضمرانى
dostor.org/2435607

أقام فرع ثقافة القليوبية، معرض رسوم أطفال بمكتبة بتمدة نتاج الورش السابق تنفيذها.

وتحت عنوان "عظماء من بلدنا"، نظمت مكتبة أكياد دجوى محاضرة بمدرسة التعليم الأساسي زينب صبري تناولت الحديث عن الشيخ يوسف الدجوي عضو هيئة كبار علماء الأزهر وأبن قرية دجوى بالقليوبية، كما أنتهت اليوم فاعليات ورشة الفنون التشكيلية بعمل نتيجة العام الميلادي الجديد.

واستقبل قصر ثقافة القناطر الخيرية مدرسة منشأة أبو الغيط الإبتدائية المشتركة وتم عمل ورشة رسم بورتريه.

كما نظم نادي التكنولوجيا بمكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة محاضرة بعنوان "أنظمة التشغيل" رشا عبد الواحد لطلبة المدرسة الإعدادية بنات، بالإضافة إلى ورشة إعادة تدوير بقماش الجينز لعمل حقيبة يد.

بينما نظم بيت ثقافة القلج ورشة حكي للأطفال، كما استكمل ورشة الأشغال الفنية بعمل شجرة الكريسماس.

وفي إطار نشاط أندية الأدب نظم الفرع محاضرة بعنوان "الحجاج في الشعر العربي" للدكتور محمد السيد إسماعيل بالمكتبة الفرعية بطحانوب، أوضح فيها أن الحجاج يمتاز بالأصالة في الشعر العربي، وأشار إلى بعض من نماذج الشعر الجاهلي والآسيوي، ونظم نادي الأدب بقصر ثقافة بنها محاضرة بعنوان "اللغة والهوية في ضوء نظرية القواعد المتصارعة" للدكتور أحمد موسى بدوي أدارها الشاعر مجدي أبو الخير.

وأقام بيت ثقافة قها ورشة فنية للأشغال اليدوية بالتعاون مع مدرسة الشهيد أسامة نصار.

وفي قصر ثقافة بهتيم نظم الفرع عرضين فنيين فريق كورال أطفال القصر وفريق الموسيقى العربية.

عرض فنى لكورال الأطفال والموسيقى العربية بثقافة بهتيم (صور)
عرض فنى لكورال الأطفال والموسيقى العربية بثقافة بهتيم (صور)
عرض فنى لكورال الأطفال والموسيقى العربية بثقافة بهتيم (صور)
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