القاهرة : الجمعة 14 ديسمبر 2018
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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 07:44 م

الادعاء العام بفرنسا: مقتل شخص رابع متأثرا بجروحه إثر هجوم ستراسبورج

الادعاء العام بفرنسا:
أ ش أ
dostor.org/2435606

أعلن الادعاء العام بفرنسا مقتل شخص رابع متأثرا بجروحه التي أُصيب بها جراء حادث إطلاق النار في سوق عيد الميلاد بمدينة ستراسبورج شرقي فرنسا، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتلى ومصابين‪.‬
ذكر النبأ شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، اليوم الجمعة، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل بشأن هذا الصدد.
وكانت الشرطة الفرنسية، قتلت المشتبه به "شريف شيكات" والبالغ من العمر 29 عاما، خلال عملية أمنية بمدينة ستراسبورج، وذلك بعد يومين من قيامه بالهجوم الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح.
كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، في وقت سابق اليوم، أنه تقرر إعادة فتح سوق عيد الميلاد بمدينة ستراسبورج.

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