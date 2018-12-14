ماكرون يدعو السترات الصفراء إلى الهدوء

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، السترات الصفراء إلى الهدوء والنظام، وذلك قبل مظاهرات من المقرر أن تنظمها الحركة على نطاق واسع، غدًا السبت، بعدما شهدت احتجاجات الأسابيع الماضية اشتباكات عنيفة.



وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي من بروكسل: "لا أعتقد أن ديمقراطيتنا تقبل احتلال أعمال العنف للساحة العامة".



وأضاف: "بلدنا بحاجة إلى الهدوء، بحاجة إلى النظام، بحاجة إلى العمل بشكل طبيعي مجددا".



من جانبها أعلنت الشرطة الفرنسية، نشر عشرات الآلاف من رجال الشرطة في أنحاء البلاد ونحو ثمانية آلاف في باريس، غدًا السبت، لمواجهة موجة جديدة من احتجاجات السترات الصفراء.