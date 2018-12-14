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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 07:41 م

نائب محافظ الإسكندرية يتفقد مركز شباب وادي القمر بالعجمي (صور)

نائب محافظ الإسكندرية
هبه عويضه
dostor.org/2435604

تفقد اليوم الجمعة، أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وبحضور الدكتورة صفاء شريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، مركز شباب وادى القمر بحي العجمي والمقام على مساحة ٢٠٠٠م٢ وبتكلفة تقرب من ٥ مليون جنيه، وذلك استجابة لأهالي المنطقة بضرورة إقامة مركز شباب لاستغلال طاقة الشباب بشكل إيجابي يخدم المجتمع، وكتبرع من إحدى شركات الأسمنت بالمنطقة لإقامة الملاعب والمباني الملحقة بمركز الشباب على الأرض التي خصصتها المحافظة، وذلك كمساهمة من المجتمع المدني في دعم النشء والشباب بما يصب في الصالح العام.

وتفقد نائب المحافظ الملاعب بالمركز والمباني الإدارية ووحدات خلع الملابس.

وعلى الصعيد ذاته، قدم نائب المحافظ الشكر لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم بشكل فعال ومؤثر في دعم وتنمية النشء والشباب، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود للنهوض بالمدينة على جميع الأصعدة، مشيرًا إلى أن محافظة الإسكندرية بجميع أجهزتها تعمل على تنمية المناطق الأكثر احتياجا وإمدادها بالخدمات اللازمة لخدمة أهالى الاسكندرية.

جدير بالذكر، أن مركز شباب وادى القمر مقام على مساحة ٢٠٠٠ م٢، ومكون من ٣ ملاعب (ملعب كرة قدم، وملعب خماسي، ملعب كرة طائرة) و٤ مباني إدارية.

نائب محافظ الإسكندرية يتفقد مركز شباب وادي القمر بالعجمي (صور)
نائب محافظ الإسكندرية يتفقد مركز شباب وادي القمر بالعجمي (صور)
نائب محافظ الإسكندرية يتفقد مركز شباب وادي القمر بالعجمي (صور)
نائب محافظ الإسكندرية يتفقد مركز شباب وادي القمر بالعجمي (صور)
نائب محافظ الإسكندرية يتفقد مركز شباب وادي القمر بالعجمي (صور)
نائب محافظ الإسكندرية يتفقد مركز شباب وادي القمر بالعجمي (صور)
نائب محافظ الإسكندرية يتفقد مركز شباب وادي القمر بالعجمي (صور)
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