كارفاخال يكشف سبب رفض إيسكو ارتداء شارة الكابتن

كشف الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد، دانيال كارفاخال، أن زميله في الفريق، إيسكو، وفى بوعده عندما سلمه شارة القائد، في مباراته ضد ضيفه تسيسكا موسكو (0-3)، ضمن بدوري أبطال أوروبا.



وقال كارفخال في تصريحات لقناة ريال مدريد الرسمية: "كان من الرائع أن أكون قائدا أمام تسيسكا موسكو، أنا متحمس وأشعر بالفخر والامتياز لارتداء شارة القيادة".



وأوضح الظهير الأيمن: "أشكر إيسكو لأنه من فعل ذلك، أمام مليلية كان القائد، وأخبرني أنه سيعطيني الشارة في المرة القادمة لو تكرر الأمر، أود أن أشكره على ذلك".



وأثارت واقعة شارة القيادة خلال مباراة الفريق الملكي وضيفه الروسي، يوم الأربعاء الماضي، الجدل عندما رفض إيسكو استلامها من مارسيلو، وطالبه بمنحها لكارفخال.



وفي حديثه عن المباراة المقبلة للميرينجي في الليجا أمام ضيفه رايو فاليكانو، قال كارفاخال: "نريد الفوز ونركز على العمل، نسعى للفوز بالألقاب وأن نشارك في كل المسابقات خلال مارس المقبل".



وتابع "لقد تأهلنا في دوري الأبطال، ونحن بفارق بضع نقاط عن المتصدر في الدوري، وبلغنا للمرحلة المقبلة من الكأس، والآن علينا لعب مباراة الدوري، ثم محاولة الفوز بكأس العالم للأندية".