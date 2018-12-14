الأوبرا تستعد لتكريم اسم حسن كامى فى احتفالية كبرى

قال الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، إنه يستعد لإعداد حفل تكريم لاسم فنان الأوبرا الراحل حسن كامي بدار الأوبرا، على أن يتم ترتيب استعداداته بداية الأسبوع المقبل.



وأضاف "صابر" فى تصريح لـ"الدستور"، أن أعمال الأوبرالي الراحل جميعها موثقة جميعها بالمكتبة الموسيقية بدار الأوبرا، وهى الأعمال التي أدي فيها الفنان الراحل دور البطولة فيما يزيد على 270 أوبرا عالمية في مختلف الدول منها إيطاليا، الاتحاد السوفيتي، بولندا، فرنسا، الولايات المتحدة، اليابان، كوريا، الدنمارك.



يذكر أن، الفنان القدير ومغنى الأوبرا العالمي حسن كامي، رحل فجر اليوم الجمعة 14 ديسمبر، وذلك عن عمر يناهز الـ"77" عاما.