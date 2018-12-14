القاهرة : الجمعة 14 ديسمبر 2018
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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 07:33 م

البابا تواضروس ينعى شهيدى حادث المنيا الأخير

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
مونيكا جرجس - ماريان رسمي
dostor.org/2435600

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، شهداء حادث المنيا الأخير.

وتقدم بابا الكنيسة الأرثوذكسية، بخالص العزاء لنيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص في نياحة الابنين عماد كمال صادق وديفيد عماد كمال ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرتهما المتألمة، طالبًا لنفسيهما نياحةً وراحةً مع جميع المقدسين.

يشار إلى أنه أقيم أمس الخميس، بكنيسة القديسين الأنبا بيشوي والأنبا بولا بالمنيا صلوات تجنيز عماد كمال ونجله ديفيد.

صلى صلوات الجنازة صاحبا النيافة نيافة الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة ونيافة والأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص ولفيف من الآباء الكهنة وأعداد كبيرة من شعب المنيا.

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