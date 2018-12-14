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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 07:31 م

تفاصيل انخفاض حجم العمالة فى شركة ميتالكو

تفاصيل انخفاض حجم
أسامة الشندويلي
dostor.org/2435597

كشف تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العام عن تفاصيل انخفاض حجم العمالة في شركة ميتالكو خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، وهي إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وأضاف التقرير أن حجم العمالة وصل إلى 1360 عاملا خلال العام المالي 20162017، فيما كانت حجم العمالة في 1430 عاملا خلال العام المالي 20152016.

وذكر التقرير أن حجم العمالة وصلت إلى 1500 عامل خلال العام المالي 20142015.

وتسعي وزارة قطاع الأعمال العام إلى دعم الشركات والمصانع عبر خطة يتم تفعيلها حاليا في إطار زيادة ربحية الشركات وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

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