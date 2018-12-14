روسيا تطور شبكة إنترنت فائق السرعة للدرونات

تقوم شركة "روس إلكترونيكا" الروسية بتصميم منظومة فائقة السرعة للاتصال، ستستخدم للتعامل مع درونات "سكاير" روسية الصنع.



ومن المفترض أن تحمل المنظومة الاسم نفسه "سكاير"، وهي شبكة محطات أرضية تضمن تبادل المعلومات والتحكم في مجموعات كبيرة من الدرونات المحلقة في الجو في وقت واحد.



وبمقدور الدرونات البقاء على اتصال بمنظومة "سكاير" على مسافة 300 كيلومتر عن أقرب محطة. وصممت منظومة الاتصال على شكل وحدات يمكن استبدالها بأخرى، ما يسمح بإنشاء شبكة بأي حجم وعدد غير محدود من الدرونات.



ومن المحتمل تكييف المنظومة لتوافق شروط الجهات التي طلبت تطويرها. أما عدد المحطات الأرضية المستخدمة فيها، فيتوقف على نوعية المهام وعدد الدرونات وحجم المعلومات المرسلة وخصوصيات التضاريس ومساحتها.



ولم تنشأ إلى الآن إلا محطة أرضية واحدة. ومن المفترض أن تطلق النماذج التجريبية الأولى العام المقبل. أما نشر منظومة "سكاير" فيخطط له نهاية عام 2020.