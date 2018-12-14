القاهرة : الجمعة 14 ديسمبر 2018
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فن
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 07:29 م

شريهان تنعى الكاتب الكبير إبراهيم سعدة

الفنانة شريهان
الفنانة شريهان
dostor.org/2435594

نعت الفنانة شريهان، الكاتب الصحفي الكبير الراحل إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، ونشرت نعيا باسمها على صفحات إحدى الجرائد القومية.

حيث شاركت شريهان صورة النعي الخاصة بعدد اليوم لجريدة الأهرام عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، وعلقت عليه قائلة: "أسأل الله تعالى العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جنانه.. الكاتب الكبير الأستاذ #إبراهيم_سعدة".

يذكر أن توفي الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة، أول أمس الأربعاء، بمستشفى الصفوة عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

شريهان تنعى الكاتب الكبير إبراهيم سعدة
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