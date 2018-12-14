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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 07:29 م

مصرع سائق تاكسي في حادث سير بالغربية

مصرع سائق تاكسي في
الغربية - حسام فوزي جبر وعبد المنعم محمد
dostor.org/2435593

شهد الطريق الفرعي "المحلة - كفرالشيخ " بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة انقلاب سائق تاكسي بسيارته بشكل مفاجئ بسبب السرعة الزائدة فى مياه ترعة مما تسبب فى مصرعه نتيجة إصابته باسفكسيا الغرق وتم نقل الجثة بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من مأمور مركز المحلة يفيد ورود بلاغ شرطة النجده يفيد بانقلاب سيارة تاكسي المحلة في الترعة على طريق "المحلة - كفر الشيخ " نتيجة السرعة الزائدة.

وتبين مصرع سائق التاكسي "سمير.م.ا.ط " وتم الدفع بقوات الحماية المدنية لانتشال الجثة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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