بالصور.. أعمال التشطيبات بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد، والذي يحل في السادس من يناير المقبل، بكاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويشهد قداس عيد الميلاد المجيد، حضور عدد كبير من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى جانب مجموعة من ضيوف مصر في الخارج.



وأوضحت المصادر في تصريح لـ"الدستور" أن البابا تواضروس يستقبل تهنئة المهنئين في مقره الباباوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، والذي من المقرر أن يكون تم الانتهاء من ترميماته الداخلية والخارجية.



ورصدت "الدستور" أعمال التشطيبات لكاتدرائية العاصمة الإدارية قبيل ترأس البابا تواضروس قداس عيد الميلاد بها.