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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 07:24 م

صورة جديدة تجمع "السلطان سليمان" بـ أمير كرارة فى "كازابلانكا"

صورة جديدة تجمع السلطان
حسن أمين
dostor.org/2435590

يواصل فريق عمل الفيلم السينمائي "كازابلانكا" تصوير مشاهد الفيلم، الذي يخوض بطولته الفنان أمير كرارة.

وظهر فريق عمل الفيلم في صورة جديدة داخل الكواليس جمعت كل من الفنان أمير كرارة والنجم التركي جالد أرغنش الشهير في العالم العربي في مسلسل "حريم السلطان" بشخصية "السلطان سليمان"، والفنان عمرو عبد الجليل ومخرج العمل بيتر ميمي.

فيلم "كازابلانكا" يشارك في بطولته كل من الفنانة غادة عادل، ولبلبة، وباسل خياط ودلال عبد العزيز ومحمد مفتاح وإياد نصار ومحمود البزاوي وأحمد داش، والفيلم من تأليف هشام هلال وإنتاج وليد منصور، وإخراج بيتر ميمي.

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