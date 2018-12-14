صورة جديدة تجمع "السلطان سليمان" بـ أمير كرارة فى "كازابلانكا"
يواصل فريق عمل الفيلم السينمائي "كازابلانكا" تصوير مشاهد الفيلم، الذي يخوض بطولته الفنان أمير كرارة.
وظهر فريق عمل الفيلم في صورة جديدة داخل الكواليس جمعت كل من الفنان أمير كرارة والنجم التركي جالد أرغنش الشهير في العالم العربي في مسلسل "حريم السلطان" بشخصية "السلطان سليمان"، والفنان عمرو عبد الجليل ومخرج العمل بيتر ميمي.
فيلم "كازابلانكا" يشارك في بطولته كل من الفنانة غادة عادل، ولبلبة، وباسل خياط ودلال عبد العزيز ومحمد مفتاح وإياد نصار ومحمود البزاوي وأحمد داش، والفيلم من تأليف هشام هلال وإنتاج وليد منصور، وإخراج بيتر ميمي.