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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 07:17 م

بدء بطولة مصر للرياضات الذهنية بالوادي الجديد

بدء بطولة مصر للرياضات
الوادي الجديد :محمد علي مهدي
dostor.org/2435588

بدأت منذ قليل اليوم الجمعة، اختبارات بطولة مصر للرياضات الذهنية لأول مرة على أرض الوادي الجديد بمركز شباب الداخلة.

وأكد الدكتور عبد المنعم شرف الدين مؤسس بطولة "مصر للذاكرة"، أن عدد المختبرين تجاوز 50 طالب وطالبة بتفاوت الأعمار السنية، ومن المؤشرات المبدئية وجود نسبة ذكاء كبيرة جدا في أبناء الوادي الجديد ومن أهم الكوادر الموجودة الطالب المخترع أحمد عصام قرشي ابن الوادي الجديد وهو أصغر ثاني مدرب لرياضة الذاكرة على مستوى الجمهورية.

وأوضح محمد علي عبد الغني الأمين العام لحزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، أن الحزب يحتضن جميع أنواع الرياضات ويدعمها من أجل الشباب والأطفال.

بدء بطولة مصر للرياضات الذهنية بالوادي الجديد
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