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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 07:16 م

موسكو: انسحاب واشنطن من "معاهدة الصواريخ" سيطلق سباقًا للتسلح

ألكسندر فومين
ألكسندر فومين
أ ش أ
dostor.org/2435586

حذر نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين، من أن انسحاب الولايات المتحدة من "معاهدة الصواريخ"، سيطلق "سباقا للتسلح"، مؤكدا استعداد موسكو للحوار مع واشنطن من أجل الحفاظ على هذه المعاهدة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة، عن فومين قوله - في لقاء جمعه مع ملحقين عسكريين لسفارات أجنبية في موسكو إن وزارة الدفاع الروسية تتابع عن كثب الوضع الناجم عن إعلان الولايات المتحدة نيتها الانسحاب من معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، والتي تم عقدها بين موسكو وواشنطن عام 1987.

وأعرب المسؤول العسكري الروسي عن قناعته بأن هذه الخطوة ستنعكس سلبا على الأمن والاستقرار الدوليين، كما أنها "بالطبع ستطلق العنان لسباق التسلح".

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