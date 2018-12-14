القاهرة : الجمعة 14 ديسمبر 2018
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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 07:15 م

تنبؤات صادمة لعام 2019.. إصابة ترامب بالصمم ونهاية آسيا

ترامب
ترامب
dostor.org/2435584

توفيت العرافة البلغارية الشهيرة، فانجا، عام 1996، لكن غالبية البشر لاتزال تؤمن بتوقعاتها التي تحقق العديد منها، كظهور داعش وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهجمات 11 سبتمبر.

وذكرت صحيفة ذي صن، أن أهم توقعات العرافة فانغا للبشرية عام 2019، هو إصابة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمرض غامض، أعراضه الطنين والغثيان، حيث يصاب بالصمم في النهاية.

وعانى الدبلوماسيون الأمريكيون في كوبا والصين من أعراض مشابهة، وبرأي فانغا، فإن هذه الأعراض يمكن أن تكون بسبب الآثار الجانبية للتنصت المستمر. كما تنبأت العرافة بوقوع حادث خطير لأحد أقرباء الرئيس الأمريكي.

وتنتظر القارة الآسيوية كارثة طبيعية، بالإمكان مقارنتها بقوة زلزال المحيط الهندي عام 2004، تؤدي إلى محو جزء كبير منها، وستواجه روسيا سقوط نيزك خطير على أراضيها.

وكانت العرافة البلغارية تنبأت سابقا بالقضاء على الجوع نهائيا على سطح الأرض عام 2028. وبحلول العام 2256، ستطور أول مستعمرة بشرية على المريخ، تصبح بعدها قوة نووية ستطلب الاستقلال عن الأرض لاحقا.

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