القاهرة : الجمعة 14 ديسمبر 2018
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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 06:38 م

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاهلي وجيما ابا جيفار بث مباشر اليوم الجمعة 14-12-2018 | رابط يوتيوب بث حي ماتش الاهلي ضد جيما الاثيوبي لايف في دوري أبطال إفريقيا

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاهلي وجيما ابا جيفار بث مباشر اليوم الجمعة 14-12-2018 | رابط يوتيوب بث حي ماتش الاهلي ضد جيما الاثيوبي لايف في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الاهلى
مشاهدة مباراة الاهلى وجيما
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يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاهلي وجيما ابا جيفار بث مباشر اليوم الجمعة 14-12-2018 | رابط يوتيوب بث حي ماتش الاهلي ضد جيما الاثيوبي لايف في دوري أبطال إفريقيا
مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الأثيوبي بث مباشر اليوم الجمعة 14/12/2018 رابط يوتيوب لايف ماتش الاهلي ضد جيما الأثيوبي على أرضية ملعب برج العرب حيث يحل فريق جيما ضيفا على المارد الأحمر وبدء مشوار البطولة الإفريقية، حيث يستهل الشياطين الحمر بداء مشوار النسخة الجديدة من دوري أبطال افريقيا ومباراة ذهاب الدور 32 حيث يسعى الفريق الأحمر للبدء بقوة على أمل حصد اللقب المفقود منذ 2013 والذي خسره في المباراة النهائية في النسختين الأخيرتين، لذا يسعى المارد الأحمر تحقيق الفوز بأكبر عدد من الأهداف وذلك قبل لقاء الإياب الذي يقام خارج الديار في أثيوبيا يوم 21 من شهر ديسمبر الجاري ليضمن التأهل للدور الــ16 والمنافسة على اللقب الغالي الذي يفتقده الفريق الأحمر، فيما يسعى الضيف الأثيوبي تقديم مباراة جيدة لاستكمال البطولة التي يتأهل لها للمرة الأولى ويصل لهذا الدور يوتيوب مباشر اليوم مباراة الاهلي وجيما ألأثيوبي.

كورة اون لاين بث مباشر مباراة الاهلي وجيما الأثيوبي، يخوض المارد الأحمر لقاء اليوم تحت قيادة مديره الفني المؤقت محمد يوسف ويسعى لأن تكون بداية مشوار البطولة ضربة قوية اليوم يستعيد بها ثقته في نفسه بعد الأزمة والتعثرات التي عانى منها الأهي مؤخرا، بدءا من ضياع اللقب الإفريقي لصالح الترجي التونسي ثم أتبعها ضياع البطولة العربية لصالح الوصل الإماراتي، ليتم بعدها اقالة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الأهلي السابق ليتولى مهمة التدريب محمد يوسف والذي نجح في فترة صغيرة أن يعيد التوازن مرة أخرى للنادي الأهلي حيث فاز بعدة لقاءات في الدوري المصري يطمح لتحقيق نتيجة ايجابية اليوم مستغلا ألأرض والجمهور لتمنح الفريق أريحية وإطمئنان قبل مباراة الاياب في أثيوبيا والتي لن تكون سهلة على الإطلاق مما يجعل المارد الأحمر يكشر عن أنيابه اليوم لتحقيق فوزا عريضا يرضي به الجماهير بث مباشر مباراة الاهلي وجيما الأثيوبي يلا شوت.

رابط لايف مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الأثيوبي بينما يحاول فريق جيما الأثيوبي تقديم مباراة قوية على حساب المارد الأحمر وذلك بعد تفوقه على أساسا تليكوم بطل جيبوتي في دور المجموعات حيث فاز في الذهاب 3/1 بينما في مباراة الاياب تعادل 2/2 وبذلك تأهل بطل أثيوبيا للدور 32 في المرة الأولى التي يصل فيها الفريق الأثيوبي لهذا الدور ويضرب موعدا مع المارد الأحمر اليوم ولذلك يسعى لتحقيق مفاجأة بالفوز خارج أرضه على نادي القرن، في مباراة قوية وصعبة كون الفريق ألأحمر لن يرضى بالهزيمة اليوم يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي في دوري أبطال افريقيا.

يفتقد الأهلي جهود عدد كبير من لاعبيه للاصابة على رأسهم على معلول ومحمد الشناوي وأحمد فتحي وجونيور أجايي وحسام عاشور وصلاح محسن وسعد سمير الذي اصيب بتمزق في العضلة الخلفية في اللقاء الأخير أمام طلائع الجيش، اضافة لتغيب وليد آزارو للأيقاف مباراتين من قبل الكاف، لذا سيكون محمد يوسف في موقف صعب اليوم يبحث عن بدائل للعبين الأساسين ومن المنتظر أن يعتمد على شريف اكرامي في حراسة المرمى ويدفع ياللاعب أحمد علاء بدلا من سعد سمير بينما يقود هجوم الأهلي مروان محسن بديلا عن المغربي وليد آزارو.

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