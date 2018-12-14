رونالدو يعترف بالتلاعب الضريبي ويواجه السجن

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيقر أخيرا بأنه مذنب في 4 قضايا تهرب ضريبي، وسيوافق على حكم بالسجن لعامين مع إيقاف التنفيذ.



ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، تلاعب رونالدو بالضرائب المفروضة عليه في إسبانيا لأربعة أعوام متتالية، ما بين أعوام 2011 و2014، عندما كان يدافع عن ألوان ريال مدريد.



وتعتبر كل سنة تم التلاعب فيها بالضرائب جريمة قانونية منفصلة، مما يعني أن رونالدو متهم بأربع جنايات ضريبية ارتكبها خلال فترة تمثيله للفريق الملكي.



وبالنسبة لحكمه بالسجن لعامين، فلن يضطر مهاجم يوفنتوس الإيطالي الحالي لتنفيذ عقوبة السجن فعليا، كونها تعتبر جنايته الأولى في إسبانيا.



وسبق لرونالدو دفع غرامة 13.4 مليون يورو للحكومة الإسبانية، بعد تلاعبه بمدخلات متعلقة بحقوقه الدعائية، التي استحقت إسبانيا جزءا منها.



وطالبت وزارة المالية الإسبانية بتثبيت عقوبة السجن المؤجل، التي ستجبر رونالدو على الدخول للسجن فعليا، في حال تكراره للمخالفات القانونية بالمستقبل.