القاهرة : الجمعة 14 ديسمبر 2018
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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 06:23 م

بث مباشر لمباراة الاهلي وجيما | موعد مباراه الاهلي اليوم | تشكيل الاهلى اليوم | القنوات الناقله لمباراه الاهلي | موعد مباراة الاهلي اليوم

بث مباشر لمباراة الاهلي وجيما | موعد مباراه الاهلي اليوم | تشكيل الاهلى اليوم | القنوات الناقله لمباراه الاهلي | موعد مباراة الاهلي اليوم

بث مباشر لمباراة
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بث مباشر لمباراة الاهلي وجيما | موعد مباراه الاهلي اليوم | تشكيل الاهلى اليوم | القنوات الناقله لمباراه الاهلي | موعد مباراة الاهلي اليوم

يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية، موعد مباراة الاهلي اليوم أمام جيما الإثيوبي، في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام المباراة بعد بداية البطولة بشكلها الجديد، واحتل الفريق الأحمر المركز الثاني في دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي بعد الخسارة أمام الترجي التونسي بثلاثية، ويبحث عشاق الساحرة المستديرة في افريقيا عن القناه الناقله لمباراه الاهلي اليوم ،تشكيل الاهلى اليوم، متى مباراة الاهلي، موعد مباراه الاهلي القادمه ، موعد مباراة الاهلي اليوم ، القناه الناقله لمباراه الاهلي اليوم ، القنوات الناقله لمباراه الاهلي.


القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وجيما

موعد مباراة الاهلي اليوم

متى مباراة الاهلي 
تقام مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي اليوم الجمعة 14-12-2018، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت الإمارات.

- تردد قناة الأهلي

القمر: نايل سات
التردد: 12341
الاستقطاب: أفقي  (H)
معدل الترميز: 27500
FEC: 6/5
القنوات الناقلة لمباراة

القناه الناقله لمباراه الاهلي اليوم 
حصلت قناة النادي الأهلي علي بث مباراة جيما الإثيوبي ذهاب وعودة علي أن يكون الأستيديو التحليلي للمباراة قبل وبعد المباراة بساعة ومتابعة علي مدار اليوم للفريق في فندق وفي ملعب المباراة.

تشكيل الاهلى اليوم 
حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: كريم نيدفيد، محمد هاني، ساليف كوليبالي وأيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: وليد سليمان، ناصر ماهر ومحمد شريف.

خط الهجوم مروان محسن.


- حضور الجماهير

حضور جماهيري ضعيف لجماهير الأهلي في ملعب برج العرب.


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