القبض على شقيق منفذ اعتداء ستراسبورج

ألقى القبض على أحد أشقاء منفذ اعتداء ستراسبورج بفرنسا، شريف شيكات، في الجزائر، بناء على مذكرة توقيف بحقه بتهمة تتعلق بالإرهاب.



وبحسب ما أوردت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، اليوم الجمعة، فإن سامي شيكات، البالغ من العمر 34 عاما، والذي أدرج اسمه كمجرم خطير، تم إصدار مذكرة بحث عنه بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، بعد تنفيذ اعتداء ستراسبورج.



ويريد المحققون معرفة ما إذا كان لشقيق شيكات علم بما كان يخطط له شريف، وما إذا كان قادرا على المشاركة من خلال تقديم أي دعم لوجيستي.



وتمكنت الشرطة الفرنسية أمس الخميس من تصفية الإرهابي شريف شيكات الذي نفذ هجوما دمويا في سوق عيد الميلاد بستراسبورج الفرنسية يوم الثلاثاء الماضي، أودى بحياة 3 أشخاص وأصاب 13 آخرين.