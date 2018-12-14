أثينا وواشنطن تؤكدان التزامهما بتعزيز التعاون بين البلدين

ذكرت الولايات المتحدة الامريكية واليونان، اليوم الجمعة، أن الحوار الاستراتيجي الأمريكي - اليوناني سلط الضوء على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين وأكد التزام الجانبين بتعزيز التعاون بينهما في عدد من المجالات، أهمها الدفاع والأمن ومحاربة الإرهاب والتجارة والاستثمار والطاقة.

وأوضح البيان المشترك، الذي صدر عقب افتتاح الحوار ونشرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية اليوم على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة واليونان تبادلا وجهات النظر بشأن شرق البحر المتوسط والبلقان، وأشارتا إلى رؤيتهما المشتركة لمنطقة يسودها السلام والازدهار والحاجة إلى دمج بلدان غرب البلقان في المؤسسات الأوروبية وعبر الأطلسية.

وأشادت الولايات المتحدة بقيادة ورؤية اليونان في تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي، مشيرة بشكل خاص لمبادرات أثينا في شرق البحر المتوسط والبلقان لتسهيل المنافع الاقتصادية والأمنية الإقليمية المشتركة.

وسلطت الولايات المتحدة الضوء على دور اليونان المتنامي كمركز للطاقة والنقل والتجارة في المنطقة، وتعهد البلدان بالتعاون لتعزيز ذلك الدور.

يُشار إلى أن تلك المحادثات التي أُجريت أمس في واشنطن ضمت كبار المسؤولين من البلدين، وقادها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والوزير المفوض في وزارة الخارجية اليونانية جيورجوس كاتروجالوس.