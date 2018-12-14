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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 06:14 م

توتنهام يطلب مبلغا ضخما لانتقال أحد نجومه إلى ريال مدريد

النجم الدنماركي
النجم الدنماركي كريستيان ايركسن
dostor.org/2435515

يسعى ريال مدريد إلى التعاقد مع النجم الدنماركي كريستيان ايركسن، لاعب خط وسط توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، في ظل الرحيل المتوقع لنجمه الكرواتي، لوكا مودريتش، في نهاية الموسم.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة ريال مدريد اضطرت إلى فتح باب المحادثات السابقة بينه وبين إدارة توتنهام، بخصوص صفقة التعاقد مع كريستيان إيريكسن، وخاصة في ظل الرحيل المتوقع لنجمه لوكا مودريتش، أفضل لاعب في العالم، إلى صفوف إنتر ميلان، في نهاية الموسم، وتحت الضغوطات من قبل الجماهير ووسائل الإعلام، للقيام بتدعيم صفوف الميرينجي، بعد سلسلة النتائج المخيبة له خلال الموسم.

ووفقا لهذه التقارير، فإن توتنهام مصمم على الحصول على مبلغ ضخم للتخلي عن خدمات لاعبه الدنماركي، يبلغ 150 مليون يورو، وهو ما يراه مسؤولو الميرينجي مبالغ فيه، لذا اقترحوا دخول لاعب الفريق الإسباني ماركو أسينسيو ضمن الصفقة، ويتم دفع 70 مليون يورو فقط.

وتكمن العقبة في عدم موافقة أسينسيو على الانتقال إلى صفوف الفريق اللندني، وتفضيله عروضا من أندية كبرى أخرى ترغب في التعاقد معه، وعلى رأسها الفريق الإنجليزي الآخر ليفربول.

ويرتبط كريستيان إيريكسن (26 عاما)، بعقد حتى صيف 2020 مع توتنهام، الذي انضم إلى صفوفه عام 2013، قادما من أياكس أمستردام الهولندي، مقابل 13.5 مليون يورو، ليخلف مودريتش بالذات، بعد عام من رحيله إلى صفوف ريال مدريد.

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