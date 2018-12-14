القاهرة : الجمعة 14 ديسمبر 2018
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06:13 م

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر 14-12-2018 دوري أبطال أفريقيا
05:50 م

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى اليوم | مشاهدة مباراة الأهلى وجيما بث مباشر
01:23 م

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06:54 ص

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09:17 م

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08:41 م

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08:38 م

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08:22 م

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08:06 م

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07:13 م

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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 06:14 م

اون سبورت | مشاهدة مباراة الاهلى وجيما في دوري أبطال إفريقيا

اون سبورت | مشاهدة مباراة الاهلى وجيما في دوري أبطال إفريقيا

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القنوات الناقلة لمباراة الاهلى اليوم

موعد مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة : قناة الاهلي

معلق المباراة : حفيظ دراجي

الساعة : 6:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 7:00 مساء بتوقيت السعودية

الأهلي ضد جيما الاثيوبي

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