محتجو السترات الصفراء بفرنسا: بإمكاننا البقاء هنا حتى عيد القيامة

قال متظاهرو احتججات السترات الصفراء في شمال فرنسا أمس الخميس (13 ديسمبر ) إنهم يعتزمون مواصلة الاحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في فرنسا رغم هجوم استهدف سوقا لهدايا عيد الميلاد بمدينة ستراسبورج في شرق البلاد وأسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة عدد آخر.



ودعا أعضاء في حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق من يوم أمس متظاهري "السترات الصفراء" إلى عدم التظاهر يوم السبت (15 ديسمبر) في أسبوعهم الخامس من المظاهرات التي شابها العنف في بعض الأحيان.



وقالت محتجة تدعى فلورنس في بلدة جايلون: "نخطط لقضاء عيد الميلاد هنا، عيد رأس السنة الجديدة إذا لزم الأمر. يمكننا الاستمرار حتى عيد القيامة، حتى يستسلموا".