غدًا.. عروض فنية سينمائية بمركز الإبداع بالإسكندرية

يعرض نادي السينما المستقلة بالإسكندرية، غدًا عرضًا فنيًا سينمائيًا بعنوان "أمير البهجة"، بمركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية.

ويتناول العرض الفني للفيلم التسجيلي السيرة الفنية للفنان الراحل محمد فوزي، وهو من إنتاج وإخراج حسين بكر، مدير التصوير السينمائي، والمدرس بالمعهد العالي للسينما، حيث تم عرض الفيلم للمرة الأولى خلال الدورة ٣٤ من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في أكتوبر الماضي.

كما يعرض الفيلم الروائي القصير "ندى"، للمخرج عادل يحيى، وتدور أحداثه حول فتاة بكماء تتعرف على شاب كفيف مما يجعل التواصل بينهما مستحيل، وفيلم "شباكي" للمخرج بهاء الجمل، ويناقش فكرة التعايش.

من المقرر أن يعقب العرض ندوة يديرها الناقد السينمائي إسلام أحمد لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.