أردوغان وترامب يتفقان على تنسيق ثنائي أكثر فاعلية في سوريا

توافق الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، على تعاون أكثر فاعلية بين بلديهما بشأن سوريا؛ حيث تهدد أنقرة بشن هجوم جديد على المقاتلين الاكراد، وفق الرئاسة التركية.



وقالت الرئاسة التركية إنه خلال اتصال هاتفي توافق الرئيسان على ضمان تعاون أكثر فاعلية بالنسبة الى سوريا، بعدما توعد إردوغان بتنفيذ عملية عسكرية في شمال هذا البلد ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتل تنظيم داعش بدعم من واشنطن، لكن انقرة تصنف هذه الوحدات "إرهابية" ومرتبطة بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا داميا في تركيا منذ 1984.



وأضافت المصادر الرئاسية التركية أن أردوغان "نقل إلى ترامب القلق الأمني المشروع لتركيا والمتصل بوجود وأنشطة وحدات حماية الشعب في الجانب الآخر من الحدود.