مشاهدة مباراة الأهلي وجيما (الشيخ) في دوري أبطال افريقيا

يستهل فريق الأهلى مشواره الأفريقى أمام نظيره جيما الإثيوبى، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة تحكيمية للتونسى صادق السالمى، والليبى عطية أمصاد، والتونسى أيمن إسماعيل.

وتنطلق المباراة على استاد برج العرب، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وسيتم بث اللقاء حصريًا على قناة النادي الأهلي Al Ahly TV.

ويبحث الأهلى بقيادة مديره الفنى المؤقت محمد يوسف، لتحقيق نتيجة إيجابية وبعدد وافر من الأهداف، لتسهيل مهمة مباراة العودة فى إثيوبيا المقررة الحادى والعشرين من الشهر الجارى، ولضمان الصعود لدور المجموعات، لاستعادة اللقب الغائب من 2013، والذى خسره الفريق فى نهائى البطولتين الأخيرتين.