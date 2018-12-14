الان بث مباشر مباراة الأهلي وجيما HD

مباراة الأهلي المصري و جيما كينيما الإثيوبي الساعة 6.00 م بتوقيت القاهرة و الساعة 7.00 م بتوقيت السعودية والمقامة على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية ضمن منافسات مباريات الاياب لدور ال32 الاقصائي لدوري أبطال أفريقيا موسم 2018/2019.





المواعيد الجديدة للبطولة





ستبدأ بطولة دوري أبطال أفريقيا ” بمشيئة الله تعالى “، بشكل استثنائي هذا العام في شهر ديسمبر 2018 و تنتهي في شهر مايو 2019 .، على أن تستقر ميعاد البطولة بعد ذلك على البدء في شهر سبتمبر و الانتهاء في شهر مايو ” مثل مواعيد دوري أبطال أوروبا”. و ذلك بعد أن كانت تبدأ في شهر مارس و الانتهاء في شهر نوفمبر من كل عام.













الأهلي المصري ( المارد الأحمر ) البحث عن التاسعة المفقودة





يبدأ العملاق القاهري النادي ” الأهلي المصري” مشوار البحث عن “الأميرة الأفريقية التاسعة ” بملاقاة فريق “جيما كينيما” بطل اثيوبيا.، ضمن منافسات دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2018/2019 على ان تُلعب مباراة الاياب اليوم على ملعب استاد “الجيش المصري ببرج العرب” بمحافظة الاسكندرية.













يمتلك النادي الأهلي المصري ” نادي القرن الأفريقي ” 8 بطولات أفريقية وهو أكثر فريق توج بالبطولة الأفريقية حيث الوصيف نادي “الزمالك المصري” و نادي “انيمبا النيجيري” و يمتلك كل منهما 5 بطولات .





كما ان العملاق الأفريقي وصل لنهائي البطولة مرتين متتالين في 2017 ، 2018 ولكن لم يحالفه التوفيق بالتتويج بالتاسعة بعد أن خطفها كلاً من ” الوداد البيضاوي المغربي في 2017 و أخيراً الترجي التونسي في 2018″.