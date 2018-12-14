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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 06:14 م

السيسي يزور النمسا.. الإثنين

السيسي
السيسي
وفاء علي
dostor.org/2435428

يجري الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارة رسمية إلى النمسا الإثنين المقبل.

وتتضمن زيارة السيسي إجراء مباحثات مع رئيس جمهورية النمسا، ألكسندر فان دير بالين، والمستشار الفيدرالى النمساوى، سيباستيان كورتس.

ومن المقرر أن يصل الرئيس السيسي صباح الإثنين إلى قصر هوفبورج في العاصمة النمساوية فيينا، ويعقد مؤتمرًا صحفيًا مع المستشار الاتحادي سيباستيان كورتز، إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين البلدين.

وتتناول الزيارة توسيع التبادل التجارى والاستثمارى وبحث ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، إلى جانب بحث قضايا الشرق الأوسط.

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