لينك سريع بث مباشر مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي في دوري أبطال أفريقيا اليوم

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العملاق الأحمر الذي عاد في بطولة الدوري ونجح في تحقيق 3 انتصارات على التوالي ليقفز من المركز الأخير للسادس في جدول الترتيب، وأصبح لديه حظوظ كبيرة في العودة للمنافسة على اللقب حيث يتبقى له 7 مباريات مؤجلة بالدوري ويعول محمد يوسف المدير الفني للفريق على قدرات وإمكانيات وليد سليمان نجم الفريق الأول في الفترة الأخيرة لقيادة الفريق للفوز وسيفتقد الأهلي لجهود العديد من اللاعبين في مقدمتهم وليد أزارو للإيقاف بسبب واقعة مباراة الترجي وأجايي ومعلول ونجيب وسعد الدين سمير وأحمد فتحي للإصابة، رابط اتش دي مشاهدة مباراة الأهلي ضد جيما بث مباشر اليوم الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.





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