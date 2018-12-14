القاهرة : الجمعة 14 ديسمبر 2018
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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 04:49 م

يوتيوب| بث مباشر مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي اليوم بدون تقطيع

يوتيوب| بث مباشر مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي اليوم بدون تقطيع

يوتيوب| بث مباشر
dostor.org/2435424

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما بث مباشر اليوم سيكون عشاق النادي الأهلي على موعد مع مباراة جديدة للمارد الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا عندما يفتتح ملعب برج العرب أبوابه لاستضافة مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار الاثيوبي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة 14 ديسمبر 2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وجيما الإثيوبي اليوم الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.


اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي اليوم يدخل الأهلي مباراة اليوم وهو يعيش في أجواء ملتهبة، حيث خسر الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا منذ شهر أمام الترجي التونسي وودع بعدها مباشرة بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعد التعثر أمام الوصل ليرحل مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره والفوز في مباراة اليوم بأكبر كم من الأهداف من أجل بداية قوية نحو لقبه التاسع في دوري الأبطال وتحقيق لقب البطولة الغائبة منذ 5 سنوات عن القلعة الحمراء، جاري الآن بث مباشر مباراة الأهلي ضد جيما الإثيوبي بث حي بدون تقطيع اليوم الجمعة 14-12-2018 بث حي ولايف في دوري الأبطال.

العملاق الأحمر الذي عاد في بطولة الدوري ونجح في تحقيق 3 انتصارات على التوالي ليقفز من المركز الأخير للسادس في جدول الترتيب، وأصبح لديه حظوظ كبيرة في العودة للمنافسة على اللقب حيث يتبقى له 7 مباريات مؤجلة بالدوري ويعول محمد يوسف المدير الفني للفريق على قدرات وإمكانيات وليد سليمان نجم الفريق الأول في الفترة الأخيرة لقيادة الفريق للفوز وسيفتقد الأهلي لجهود العديد من اللاعبين في مقدمتهم وليد أزارو للإيقاف بسبب واقعة مباراة الترجي وأجايي ومعلول ونجيب وسعد الدين سمير وأحمد فتحي للإصابة، رابط اتش دي مشاهدة مباراة الأهلي ضد جيما بث مباشر اليوم الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.

وتنقل بث مباشر مباراة الأهلي ضد فريق جيما الإثيوبي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر 2018، عبر قناة الأهلي في بث حصري للقاء، يسبقه الاستوديو التحليلي الذي سينطلق في الثانية عشر ظهرا، مباشر الآن مشاهدة مباراة الأهلي وجيما بث مباشر اليوم 14-12-2018 لايف اتش دي في دوري أبطال إفريقيا.

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