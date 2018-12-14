القاهرة : الجمعة 14 ديسمبر 2018
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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 04:47 م

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر hd

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر hd

مشاهدة مباراة الأهلي
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مشاهدة مباراة الأهلي وجيما بث مباشر اليوم سيكون عشاق النادي الأهلي على موعد مع مباراة جديدة للمارد الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا عندما يفتتح ملعب برج العرب أبوابه لاستضافة مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار الاثيوبي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة 14 ديسمبر 2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وجيما الإثيوبي اليوم الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.


موعد مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي اليوم
البطولة : دوري أبطال أفريقيا
القنوات الناقلة : قناة الاهلي
معلق المباراة : حفيظ دراجي
الساعة : 6:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 7:00 مساء بتوقيت السعودية
الأهلي ضد جيما الاثيوبي
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