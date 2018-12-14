جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إلقاء القبض على 40 فلسطينيًا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات الأمن الإسرائيلية ألقت القبض على 40 فلسطينيًا، بعد تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية والقدس.



وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا، اليوم الجمعة، قال فيه إن "الأشخاص الذين تم القبض عليهم تورطوا في أنشطة إرهابية وأعمال شغب عنيفة".



وأضاف أن 37 من المقبوض عليهم أعضاء في حركة حماس.



من جهة أخرى، دعت حركة حماس للنفير العام في الضفة في جمعة الغضب؛ انتصارًا لدماء الشهداء، والتوجه لكافة نقاط التماس مع الاحتلال.



وأعلنت حماس أن الالتحام مع الاحتلال ومستوطنيه سيكون في مختلف المناطق بالضفة، مؤكدة أن المشاركة الفاعلة اليوم ستوصل رسالة للاحتلال، بأن شعبنا لم ولن ينسى الشهداء الكرام، وسيقف متحدًا خلف المقاومة وخيارها.



يذكر أن أربعة فلسطينيين قتلوا، خلال اليومين الماضيين، في حوادث متفرقة بإطلاق نار إسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس.



كما قتل جنديان إسرائيليان وأصيب اثنان آخران في هجوم مسلح نفذه فلسطينيون في رام الله.



وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض طوق أمني شامل على رام الله، وتعزيز قوات الجيش في الضفة الغربية بعدة كتائب إضافية بحثا عن منفذي الهجوم المسلح.



كان سبعة إسرائيليين قد أصيبوا، يوم الأحد الماضي، في إطلاق نار من سيارة مسرعة كان يقودها فلسطيني قرب مستوطنة عوفرا بالضفة الغربية.

