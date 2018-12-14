القاهرة : الجمعة 14 ديسمبر 2018
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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 04:42 م

رابط "كورة لايف" يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي (قناة الاهلي) بث مباشر Online – كول كورة Alahlye

رابط "كورة لايف" يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي (قناة الاهلي) بث مباشر Online – كول كورة Alahlye

رابط كورة لايف يلا
dostor.org/2435418

رابط "كورة لايف" يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي (قناة الاهلي) بث مباشر Online – كول كورة Alahlye
حصلت قناة النادي الأهلي على حقوق بث مباراة الفريق الأحمر أمام جيما الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع جيما في السادسة مساء غد الجمعة على ملعب برج العرب في الاسكندرية.
رابط "كورة لايف" يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي (قناة الاهلي) بث مباشر Online – كول كورة Alahlye

وسيبدأ الاستوديو التحليلي في الواحدة والنصف ظهرًا بفقرات متنوعة؛ سواء من أرض الملعب، حيث يتواجد الإعلامي عمر ربيع ياسين وفي ضيافته نجما الأهلي السابقان محمد حشيش وأحمد بلال، وفي الاستديو الرئيسي الإعلامي عبدالحميد حسن والضيوف شريف عبدالمنعم وماهر همام وأسامة حسني، هذا بالإضافة إلى فقرة الصحافة التي تتضمن لقاءات مع كلٍ من الصحفي الكبير محمود صبري وعصام شلتوت.
رابط "كورة لايف" يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي (قناة الاهلي) بث مباشر Online – كول كورة Alahlye

كما خصصت إدارة القناة العديد من الكاميرات لتغطية كواليس إقامة الفريقين، بالإضافة إلى بعض اللقاءات مع الجماهير من الشارع الكروي.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر لقب البطولة الموسم الماضي بعد الهزيمة امام الترجي التونسي في مباراة النهائي بنتيجة 4-3.
رابط "كورة لايف" يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي (قناة الاهلي) بث مباشر Online – كول كورة Alahlye

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