القاهرة : الجمعة 14 ديسمبر 2018
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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 04:37 م

"جيريس" يهدف إلى قيادة تونس لنصف نهائي أمم إفريقيا 2019

النجم الفرنسي السابق
النجم الفرنسي السابق ألان جيريس
dostor.org/2435414

أعلن النجم الفرنسي السابق آلان جيريس، الذي عين الخميس مدربًا للمنتخب التونسي، أنه يسعى لقيادة "نسور قرطاج" إلى الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية المقررة الصيف المقبل.

وقال جيريس، الجمعة لدى تقديمه كخلف لفوزي البنزرتي الذي تمت إقالته نهاية أكتوبر بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه تدريب المنتخب، إن "الهدف هو تخطي العتبة التي علق خلفها المنتخب الوطني في الوقت الحالي، ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، من أجل السعي للوصول إلى نصف النهائي، دون أن يمنعنا ذلك من الذهاب أبعد من ذلك".

ولم يتجاوز المنتخب التونسي حاجز ربع النهائي في البطولة القارية منذ 2004 حين توج بطلا على أرضه، قبل أن يفشل بعدها في تجاوز هذا الدور في مشاركاته السبع التالية.

وتأهلت تونس إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي سحب تنظيمها من الكاميرون بسبب عدم جاهزيتها، ما فتح الباب أمام مصر وجنوب إفريقيا للتقدم بترشحهما لاستضافة البطولة القارية المقررة الصيف المقبل.

وكشف جيريس أن عقده مع الاتحاد التونسي يمتد حتى 30 يونيو 2020 مع خيار "تمديده استنادا إلى النتائج والعمل المنجز"، مضيفا "من دواعي فخري أن أقود هذا المنتخب، عملت في السابق مع منتخبات بحاجة إلى البناء، عملت مع منتخبات بحاجة إلى إعادة بناء، أما هنا فأملك فريق مبني أصلا. بالتالي سنسعى جاهدين للتميز".

ويعتبر جيريس (66 عاما) صاحب خبرة كبيرة في المنتخبات الإفريقية، إذ سبق له أن أشرف على المنتخب المالي مرتين من 2010 إلى 2012، ومن 2015 إلى 2017، وقاد منتخبي الجابون (2006-2010) والسنغال (2013-2015).

وترك جيريس منتخب مالي في سبتمبر 2017 بعد النتائج السلبية التي حققها خلال تصفيات مونديال 2018 في روسيا.

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