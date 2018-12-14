القاهرة : الجمعة 14 ديسمبر 2018
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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 04:29 م

بدون تقطيع مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الأثيوبي اليوم ( بث مباشر )

بدون تقطيع مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الأثيوبي اليوم ( بث مباشر )

بدون تقطيع مشاهدة
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نتعرف من خلال المقال على تردد قناة النادي الأهلي 2018 على النايل سات، والناقلة لمباراة الأهلي وجيما الأثيوبي في ذهاب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا، حيث يستهل النادي الأهلي مشواره الإفريقية بمواجهة جيما ابا جيفار الإثيوبي، وذلك مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية في حضور عدد كبير من جماهير الشياطين الحمر خلال هذه المواجهة السهلة إلي حد ما.

وقد أعلنت قناة الأهلي الرياضية أنه ستكون من أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجيما اليوم في دوري أبطال إفريقيا، حيث سنقدم لحضراتكم طرية ضبط تردد قناة الأهلي 2018 على النايل سات، وذلك لضمان متابعة مباراة الأهلي اليوم.


 
تردد قناة الأهلي 2018 على النايل سات
سيكون تردد قناة الأهلي الجديد 2018 من أهم ما يبحث عنه الكثير من عشاق كرة القدم خلال الساعات المقبلة، وذلك مع أقتراب موعد مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي، حيث ستكون قناة النادي الأهلي من أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم حصرياً، بالإضافة لاستوديو تحليلي مطول يبدأ من الواحدة والنصف ظهراً وحتي نهاية المباراة في حضور عدد كبير من نجوم الكرة بالنادي الأهلي للحديث عن هذا اللقاء الهام.

موعد مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي
من المقرر أن يكون توقيت مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي اليوم الجمعة الموافق 14-12-2018 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام السابعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب برج العرب بالإسكندرية

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