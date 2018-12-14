مشاهدة مباراة الاهلي وجيما بث مباشر اليوم | مباراة الاهلي وجيما اليوم بث مباشر | سوبر كورة | كورة اون لاين | بين ماتش

يستهل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مشواره فى النسخة الجديدة من بطولة دورى أبطال افريقيا، بمواجهة جيما الأثيوبي مساء اليوم، الجمعة، على ملعب برج العرب، فى ذهاب دور الـ32 للبطولة.





مشاهدة مباراة الاهلي وجيما بث مباشر اليوم | مباراة الاهلي وجيما اليوم بث مباشر | سوبر كورة | كورة اون لاين | بين ماتش





موعد مباراة الاهلى وجيما الاثيوبي فى دورى الابطال

تنطلق مباراة الأهلى وجيما الأثيوبي فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة فى المواجهة التى يسعى فيها الفريق الأحمر لبدء مشواره الأفريقى بقوة أملاً فى حصد اللقب، بعد خسارة لقبها المباراة النهائية بالنسختين الأخيرتين.

مشاهدة مباراة الاهلي وجيما بث مباشر اليوم | مباراة الاهلي وجيما اليوم بث مباشر | سوبر كورة | كورة اون لاين | بين ماتش

ويعانى الجهاز الفني للأهلى بقيادة محمد يوسف من أزمة نقص البدائل فى ظل توفر 16 لاعباً فقط، بعد قيد 23 لاعباً، ولكن هناك 7 لاعبين سيغيبون عن مباراة جيما لأسباب مختلفة.

مشاهدة مباراة الاهلي وجيما بث مباشر اليوم | مباراة الاهلي وجيما اليوم بث مباشر | سوبر كورة | كورة اون لاين | بين ماتش









الأهلى يضم 16 لاعباً فقط لقائمة مواجهة جيما

وضمت قائمة الأهلى فى حراسة المرمى: شريف إكرامي، علي لطفي، خط الدفاع: محمد هاني، ساليف كوليبالي، أيمن أشرف، خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، كريم نيدفيد، إسلام محارب، محمد شريف، ميدو جابر، أحمد حمودي، وليد سليمان، ناصر ماهر، وخط الهجوم: مروان محسن، فيما تم استبعاد كلا من :محمد الشناوي وأحمد فتحي وسعد الدين سمير ومحمد نجيب وعلي معلول وصلاح محسن للإصابة ووليد أزارو للإيقاف، وكان الأهلى قد قيد 23 لاعباً بقائمته الافريقية.

مشاهدة مباراة الاهلي وجيما بث مباشر اليوم | مباراة الاهلي وجيما اليوم بث مباشر | سوبر كورة | كورة اون لاين | بين ماتش

الأهلى درس جيما جيداً قبل مواجهة برج العرب

ودرس الجهاز الفني للأهلى الفريق الإثيوبى بشكل جيد، وشاهد عدداً من مبارياته من أجل رصد نقاط القوة والضعف فى صفوفه، ووضع خطة مواجهته وتحفيظها للاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية جيدة فى لقاء الذهاب.

مشاهدة مباراة الاهلي وجيما بث مباشر اليوم | مباراة الاهلي وجيما اليوم بث مباشر | سوبر كورة | كورة اون لاين | بين ماتش

من جانبه أكد محمد يوسف المدير الفنى للأهلى أن ضربة البداية فى دورى الأبطال أمام جيما الإثيوبى فى غاية الأهمية، خاصة أن الفريق يطمح إلى تحقيق انطلاقة جديدة فى البطولة الأفريقية، مشدداً أنه لن يبحث عن أعذار أو مبررات رغم الغيابات، خاصة وأن الفريق قادر على إسعاد الجماهير ومواصلة النتائج الجيدة التى حققها مؤخرا فى بطولة الدورى العام.