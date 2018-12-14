القاهرة : الجمعة 14 ديسمبر 2018
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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 04:19 م

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر اون لاين اليوم الجمعة 14-12-2018 دوري أبطال أفريقيا

الاهلي
الاهلي
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مشاهدة مباراة #الأهلي  وجيما أبا الأثيوبي بث مباشر اليوم | دوري ابطال افريقيا 
ماتش الاهلي اليوم
مشاهدة مباراة #الأهلي_جيما أبا الأثيوبي بث مباشر اليوم | دوري ابطال افريقيا
مباراة الاهلي اليوم
موعد مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار في دوري أبطال إفريقيا
يلتقي الأهلي مع جيما أبا جيفار بطل أثيوبيا يوم 14 ديسمبر 2018 في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وستكون مباراة الإياب في أثيوبيا يوم 21 ديسمبر 2018 ومن المرتقب أن تكون في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت.
حتى الآن لم يخطر اتحاد الكرة المصري، النادي الأهلي بخصوص ملعب مواجهة الأخير أمام كيما أبا جيفار الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا.
وخاطب الأهلي اتحاد الكرة يوم الأربعاء الماضي بضرورة الحصول على الموافقة الأمنية لإقامة المباراة على ملعب السلام نظرا لأعمال الصيانة في استاد القاهرة وحتى الآن لم نتلق أي إجابة
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجيما الأثيوبي
مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر اون لاين اليوم الجمعة 14-12-2018 دوري أبطال أفريقيا
مشاهدة مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار بث مباشر اون لاين اليوم الجمعة 14-12-2018 دوري أبطال أفريقيا يستعد فريق الأهلي لمواجهة فريق جيما الأثيوبي ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر لها أن تقام على استاد برج العرب وقد انتي فريق النادي الأهلي من التدريبات النهائية استعداداً لمواجهة جيما الأثيوبي، وقد أكد المدير الفني لفريق النادي الأهلي أن فريقه مستعد لهذه المباراة ، مواجهاً غريمه بأداء جيد حتى يرضي جمهور النادي الأهلي الذي انتظر كثيراً حتى يشاهد فريق يحقق انتصاراً خلال مباريات هذا الموسم.


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