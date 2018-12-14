كول coolkora HD مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر الان| (الموعد والقنوات الناقلة) دوري ابطال افريقيا| مشاهدة الاهلي ضد جيما الاثيوبي

مشاهدة مباراة الأهلى وجيما الأثيوبى بث مباشر، تقام مباراة ذهاب دور ال32 فى دورى أبطال أفريقيا يوم الجمعة 14/12/2018، مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر دوري ابطال افريقيا رابط HD،يستضيف النادى الأهلى المصرى منافسة الإثيوبى جيما جيفار على ملعب الجيش ببرج العرب، ويسعى الأهلى عن تحقيق انتصار كبير فى بداية رحلته عن البحث عن لقب الأميرة المفقودة، بينما يسعى فريق جيما لتحقيق أولى المفاجأت والظفر بالفوز خارج أرضه، الأهلى يبدء مسيرته الإفريقية باستضافة جيما أبا جيفار فى ذهاب دور ال32، مشاهدة الاهلي مباشر ،الاهلي وجيما الاثيوبي، مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي، ماتش الاهلي وجيما الاثيوبي ،كورة لايف الاهلي وجيما الاثيوبي، دوري ابطال افريقيا 2018، جيما الأثيوبي، الاهلي وجيما الاثيوبي Ahly، بث مباشر – الاهلي ضد جيما الاثيوبي اليوم الجمعة على يلا شوت وكورة لايف ، يلا شوت | Yalla Shoot مباراة الأهلي المصري نظيره جيما كينيما الإثيوبي | اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف.





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كورة اون لاين الاهلي وجيما الاثيوبي، الأهلى يدخل لأولى مبارياته الإفريقية من أجل البدء من جديد، يستضيف النادى الأهلى منافسه جيما أبا جيفار الإثيوبى فى لقاء ذهاب دور ال32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ويلعب المارد الأحمر أولى لقاءاته فى البطولة من جديد، ويبحث الفريق عن تحقيق اللقب الغائب منذ سنوات عن القلعة الحمرا، ويأمل الشياطين الحمر فى تحقيق الانتصار وتقديم المستوى الفنى والبدنى المطلوب فى ظل الكثير من الغيابات الكبيرة فى صفوف الفريق.

جيما بث مباشر الاهلي ، ويلعب الأهلى مباراته الأولى بالبطولة بعدما تم اختياره للبدء من هذا الدور، حيث أنه وصل للمباراة النهائية فى النسخة الماضية وهو ماتنص عليه اللوائح أنه البطل والوصيف لا يبدءون من الدور التمهيدى، وكان النهادى الأهلى قد خسر لقب النسخة الماضية من فريق الترجى بعدما خسر خارج أرضه بنتيجة 3-0 وكان قد حقق الفوز على ملعبه 3-1 .









مشاهدة الاهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر

جيما الأثيوبى المغمور يبحث عن كتابة التاريخ خلال مسيرته، يحل فريق جيما ضيفا على الأهلى فى لقاء ذهاب دور ال32 ببطولة دورى الأبطال، ويسعى جيما فى البحث عن الفوز خارج أرضه أمام وصيف النسخة الماضية والتى سبقتها ويأمل الفريق فى تحقيق أكبر المفاجأت فى مشواره الإفريقى والفوز على المارد الأحمر على أرضه وبين جماهيره.

وكان نادى جيما أبا قد بدء مشواره من الدور التمهيدى، وحقق الفوز على فريق أساس تليكوم الجيبوتى فى مباراة الذهاب 3-1، وتعادل في لقاء العودة 2-2 لينتظر القرعة ويقع أمام النادى الأهلى.

موعد مباراة الأهلى وجيما الأثيوبى

تقام مباراة الذهاب فى دور ال32 بدورى أبطال أفريقيا بين الأهلى المصرى وجيما الإثيوبى يوم الجمعة 14/12/2018، وتنطلق المباراة فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وفى الساعة السابعة بتوقيت السعودية الدولى، وفى تمام الرابعة بالتوقيت الدولى لغرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وجيما

تنقل قناة الأهلي وأون سبورت المصرية أحداث مواجهة دور ال32 فى الذهاب بين الأهلى وجيما الإثيوبى، كما ينقل استوديو تحليلى كبير يضم العديد من نجوم الرياضة للتعليق على أحداث المباراة وتحليل اللقاء فور الانتهاء.





رابط مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر دوري ابطال افريقيا

يبدأ البث المباشر مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي قبل انطلاق صافرة اللقاء بـ 30 دقيقة، رجاء الإنتظار والعودة قبل المباراة مشاهدة البث المباشر الاهلي وجيما الاثيوبي بدون إعلانات مزعجة.





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سيتم تشغيل البث المباشر فى تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة لمتابعة الاستوديو التحليلى للمباراة فتابعونا.













تشكيل الاهلي اليوم

حراسة المرمى : شريف اكرامى.





خط الدفاع : كريم نيدفيد، محمد هانى , ساليف كوليبالى، وأيمن أشرف.





خط الوسط : عمرو السولية، حسام عاشور، اسلام محارب ، أحمد حمودى.





خط الهجوم : وليد سليمان ومروان محسن.