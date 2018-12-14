"بحوث المياه" يبدأ تجربة فصل المواد الصلبة عن الصرف الصحى

بدأ مركز بحوث المياه، فى وزارة الموارد المائية والرى، فى تجربة فصل المواد الصلبة عن مياه الصرف الصحى، فى محاولة لاستغلال المياه فى رى بعض الزراعات، واستخدامها فى المبانى الإدارية.



وتفقد الدكتور خالد عبدالحي رئيس المركز، والدكتور رجب عبدالعظيم وكيل أول وزارة الرى، وبعض السفراء الأفارقة، بعض المعاهد البحثية، وتمت متابعة تجربة فصل المواد الصلبة عن مياه الصرف الصحى، التي يشرف عليها المركز القومي لبحوث المياه كمشروع بحثي تجريبي؛ لمحاولة تطبيقها في المباني الإدارية، وهى الفكرة المطروحة من الدكتور أحمد راشد، مدير معهد بحوث إدارة المياه.