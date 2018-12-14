واشنطن ترحب بتصويت كوسوفو لصالح تكوين جيش نظامى

رحبت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، بتصويت البرلمان في كوسوفو لصالح تكوين جيش جديد للبلاد، مؤكدة مجددًا على دعمها لانتقال كوسوفو تدريجيًا إلى قوة لها ولاية دفاعية على أراضيها، باعتباره حقًا سياديًا.



ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية عن واشنطن حثها - في بيان للسفارة الأمريكية في بريشتينا - كوسوفو على مواصلة التعاون الوثيق مع حلفاء وشركاء الناتو، ومشاركة مجتمعات الأقليات.



وتابع البيان أن "الاستقرار الإقليمي يتطلب أن تبذل كوسوفو جهودًا حثيثة لتطبيع علاقاتها مع جارتها صربيا، ونشجع الجانبين على اتخاذ خطوات فورية لخفض التوترات وتهيئة الظروف لتحقيق تقدم سريع في الحوار".



وكان برلمان كوسوفو صوت اليوم لصالح تحويل 4000 عنصر من قوة أمن كوسوفو إلى جيش نظامي يحمل أسلحة خفيفة.



تجدر الإشارة إلى أن كوسوفو أعلنت استقلالها عام 2008، غير أن بلجراد لا تعترف - حتى الآن - بهذا الاستقلال، وتعارض بشدة تشكيل جيش خاص بكوسوفو، قائلة إنه يهدد الأقلية الصربية.