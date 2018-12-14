روسيا: الرئيس الأذربيجانى يعتزم استئناف المفاوضات مع أرمينيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الرئيس الأذربيجانى إلهام علييف، يعتزم استئناف المفاوضات مع أرمينيا حول قرة باغ.



وقال لافروف للصحفيين -أثناء زيارته لباكو، اليوم الجمعة، حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية- "كان لدينا، أمس الخميس، محادثة مفصلة وطويلة مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وأدركت عزمه الصادق على استئناف المفاوضات مع أرمينيا؛ من أجل إيجاد حلول بناءة لمشكلة قرة باغ".



وأضاف "أن روسيا تعتبر شريكًا قريبًا لأذربيجان وأرمينيا، ونحن كرئيس مشارك في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سنفعل كل شىء من أجل خلق الظروف اللازمة للتوصل إلى حل وسط بين البلدين".



يُشار إلى أن العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا تدهورت فى نهاية الحقبة السوفيتية بسبب اندلاع الأزمة حول إقليم قره باخ الجبلي فى 1988، بعد أن قرر هذا الإقليم الخروج من قوام جمهورية أذربيجان، وأعلن استقلاله في عام 1991، وأدى النزاع الناتج عن هذا الوضع إلى فقدان أذربيجان سيطرتها على الإقليم.



يذكر أن المباحثات بخصوص التسوية السلمية للنزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان بدأت فى عام 1992 ضمن مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وخلال هذه المباحثات تُصر أذربيجان على ضرورة تأمين وحدة أراضيها وإعادة قرة باغ إليها، بينما تقوم أرمينيا بحماية مصالح هذا الإقليم غير المعترف به رسميًا.