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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 04:00 م

مستقبل وطن بالمنيا ينظم قافلة طبية لعلاج أمراض العيون

مستقبل وطن بالمنيا
المنيا ـ على حسين
dostor.org/2435385

نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالمنيا، بالتعاون مع مديرية الصحة، برئاسة وفاء العياط، وتحت رعاية النائب علاء السبيعى، أمين الحزب بالمحافظة، وبالتعاون مع أمانة الحزب بمركز أبوقرقاص، برئاسة إيهاب حمزة، قافلة طبية بقرية السنبلاوين بمركز أبوقرقاص، ضمت تخصصات باطنة وأطفال ونساء وتوليد وتم خلالها توقيع الكشف على 230 حالة.

وعلي هامش أعمال القافلة الطبية تم عقد ندوة عن العنف ضد المرأة والطلاق وأسبابه حاضرت فيها الدكتورة حنان كشك أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنيا، وعضو هيئة مكتب أمانة المرأة، والدكتورة رحاب سراج، أمين مساعد المرأة وأستاذ الإذاعة بجامعة المنيا.

كما قامت أمانة حزب مستقبل، وطن بسمالوط برئاسة محمد نشأت أمين الحزب بالمركز بالتعاون مع حملة عيون من ماس بإجراء 8 عمليات عيون لأشخاص من قرى بني خالد والتوفيقية ودير العذراء ومنقطين والبيهو لإزالة مياه بيضاء وزرع عدسات وظفره بالعين وذلك بمركز دار عيون مصر بالمنيا.

مستقبل وطن بالمنيا ينظم قافلة طبية لعلاج أمراض العيون
مستقبل وطن بالمنيا ينظم قافلة طبية لعلاج أمراض العيون
مستقبل وطن بالمنيا ينظم قافلة طبية لعلاج أمراض العيون
مستقبل وطن بالمنيا ينظم قافلة طبية لعلاج أمراض العيون
مستقبل وطن بالمنيا ينظم قافلة طبية لعلاج أمراض العيون
مستقبل وطن بالمنيا ينظم قافلة طبية لعلاج أمراض العيون
مستقبل وطن بالمنيا ينظم قافلة طبية لعلاج أمراض العيون
مستقبل وطن بالمنيا ينظم قافلة طبية لعلاج أمراض العيون
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