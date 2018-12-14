YouTube دوري أبطال أفريقيابث مباشر Kora star مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار بث مباشر بتاريخ 14-12-2018

سيبدأ الفريق الأهلي المصري انطلاق حملته في النسخة الجديدة من المسابقة المرموقة يوم الجمعة عندما يواجه الفريق الإثيوبي جيما أبا جعفر في مباراة الذهاب من الدور 32. في ملعب برج العرب بالإسكندرية.





تابعنا حيث من المقرر أن تبدأ المباراة الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة (GMT + 2) على قناة الأهلي المصري الخاصة بالنادي





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