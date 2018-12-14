القاهرة : الجمعة 14 ديسمبر 2018
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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 02:56 م

YouTube دوري أبطال أفريقيابث مباشر Kora star مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار بث مباشر بتاريخ 14-12-2018

YouTube دوري أبطال أفريقيابث مباشر Kora star مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار بث مباشر بتاريخ 14-12-2018

الاهلي
الاهلي
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سيبدأ الفريق الأهلي المصري انطلاق حملته في النسخة الجديدة من المسابقة المرموقة يوم الجمعة عندما يواجه الفريق الإثيوبي جيما أبا جعفر في مباراة الذهاب من الدور 32. في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

تابعنا حيث من المقرر أن تبدأ المباراة الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة (GMT + 2) على قناة الأهلي المصري الخاصة بالنادي

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