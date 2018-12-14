سعفان الصغير: إقامة مباراة القطن في الإسماعيلية تزيد صعوبة اللقاء

قال سعفان الصغير مدرب حراس مرمى فريق كرة القدم بالنادي الإسماعيلي إن إقامة مباراة الذهاب مع القطن الكاميروني في دور الـ32 لدوري الأبطال الإفريقى في الإسماعيلية تزيد من صعوبة اللقاء.



ويستضيف الدراويش منافسه القطن الكاميروني الأحد المقبل، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا فى نسختها الاستثنائية.



وأضاف الصغير- في تصريح نقله الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي "كنت أتمنى إقامة المباراة الأولى بالكاميرون مثلما حدث في لقاء بطل بوروندي ماسيجير، لكن علينا أن نتعامل مع هذا الموقف بحسم المباراة لصالحنا من الإسماعيلية ومصالحة الجماهير".



واختتم "الصغير" تصريحاته قائلا: "حزين على الخروج من كأس زايد للأندية الأبطال، توقعت الخسارة بعد الاحتكام لركلات الترجيح لسوء التوفيق الملازم للفريق هذا الموسم".