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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 02:49 م

سعفان الصغير: إقامة مباراة القطن في الإسماعيلية تزيد صعوبة اللقاء

سعفان الصغير
سعفان الصغير
أ ش أ
dostor.org/2435296

قال سعفان الصغير مدرب حراس مرمى فريق كرة القدم بالنادي الإسماعيلي إن إقامة مباراة الذهاب مع القطن الكاميروني في دور الـ32 لدوري الأبطال الإفريقى في الإسماعيلية تزيد من صعوبة اللقاء.

ويستضيف الدراويش منافسه القطن الكاميروني الأحد المقبل، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا فى نسختها الاستثنائية.

وأضاف الصغير- في تصريح نقله الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي "كنت أتمنى إقامة المباراة الأولى بالكاميرون مثلما حدث في لقاء بطل بوروندي ماسيجير، لكن علينا أن نتعامل مع هذا الموقف بحسم المباراة لصالحنا من الإسماعيلية ومصالحة الجماهير".

واختتم "الصغير" تصريحاته قائلا: "حزين على الخروج من كأس زايد للأندية الأبطال، توقعت الخسارة بعد الاحتكام لركلات الترجيح لسوء التوفيق الملازم للفريق هذا الموسم".

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